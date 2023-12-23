Известный архитектор умер в Обнинске

В Обнинске ушел из жизни архитектор и живописец, член Союза архитекторов России Михаил Белоусов.

Это человек, благодаря которому в наукограде появились жилые кварталы, общественные здания и храм Рождества Христова.

Прощание с Белоусовым состоится 25 декабря в 12:00 в храме Рождества Христова на Энгельса, 12, рассказали в администрации города.

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