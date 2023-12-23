Жителю Обнинска вместо проститутки попался парень, который притворялся женщиной

В Обнинске возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили 23 декабря в управлении МВД по Калужской области.

Житель наукограда решил найти проститутку, зашел на тематический сайт, внес предоплату в 37 тысяч рублей, но потом по какой-то причине захотел отменить заказ, однако деньги ему возвращать отказались.

Позже выяснилось, что проституткой притворялся 24-летний парень из Волгоградской области. На сайте он разместил чужое фото девушки, а по телефону имитировал женский голос.

Сейчас ведется расследование.

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