Обнинский лицей «Держава» переходит на дистант из-за вспышки кори

В четверг, 21 декабря, стало известно, что самая крупная школа Обнинска «Держава» переходит на дистанционное обучение.

Чтобы узнать причину, мы обратились к помощнику министра образования и науки Калужской области Михаилу Морозову.

- В «Державе» выявлен один ребенок, заболевший корью. В связи с этим, школа до конца четверти переходит на дистанционное обучение, - рассказал Морозов.

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