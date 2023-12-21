Обнинский лицей «Держава» переходит на дистант из-за вспышки кори
В четверг, 21 декабря, стало известно, что самая крупная школа Обнинска «Держава» переходит на дистанционное обучение.
Чтобы узнать причину, мы обратились к помощнику министра образования и науки Калужской области Михаилу Морозову.
- В «Державе» выявлен один ребенок, заболевший корью. В связи с этим, школа до конца четверти переходит на дистанционное обучение, - рассказал Морозов.
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