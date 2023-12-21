В бюджет Боровска заложили деньги на салюты в 2024 году

В четверг, 12 декабря, боровские депутаты приняли бюджет на 2024 год и распланировали финансы на 2025 и 2026. Об этом сообщили в районном информационном центре.

Доходы Боровска составят чуть более 111 миллионов 645 тысяч рублей. 17 миллионов из этой суммы – безвозмездные поступления.

Потратить в 2024 году планируют 121 миллион 117 тысяч рублей.

Особое внимание уделят праздникам – Новый год, Масленица, День Победы и день города планируют провести с размахом. Если ограничения на запуск салютов снимут, то местные смогут насладится красочнымм шоу, на которые также заложили средства из бюджета.

Глава райцентра Светлана Галенкова рассказала, что в 2024 году для обеспечения безопасности местных жителей и объектов в городе поставят камеры видеонаблюдения.

К тому же на деньги из городской казны увеличат расходы на уличное освещение, отремонтируют мост через Протву.Боровск примет участие в программе инициативного бюджетирования, в рамках которого планируют сделать скейтпарк.

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