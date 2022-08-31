Главная Новости Обнинск

Парень избил девушку до потери сознания возле ночного бара в Обнинске

Диана Коршикова
Опубликовано: 31.08.2022 13:19 3 1023
Парень избил девушку до потери сознания возле ночного бара в Обнинске

В среду, 31 августа, жители улицы Мира прислали в нашу редакцию видео, которое было снято из окна жилого дома, соседствующего с круглосуточным баром.

Возле заведения поздно вечером произошла драка. Трое парней и девушка начали ссориться из-за чего последняя дала своему оппоненту пощечину. Парень же в ответ ударил ее кулаком в лицо. Девушка, выронив телефон, упала на асфальт и, ударившись головой о бордюр, потеряла сознание. 

Пока один из парней пытался привести ее в чувства, двое других подрались между собой. На место была вызвана скорая, девушка, как сказали очевидцы, позже пришла в себя.

- Такие разборки здесь постоянно, - возмущаются местные жители. – Бар находится прямо рядом с жилыми домами. Летом тут каждый день напиваются и орут всю ночь!

Граждане просят полицию города обратить внимание на это заведение, пока здесь не произошла настоящая трагедия.

Видео инцидента смотрите в телеграм-канале "Перископ Обнинска"

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 31.08.2022 13:19 3 1023
Тэги: обнинск происшествия
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru