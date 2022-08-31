Парень избил девушку до потери сознания возле ночного бара в Обнинске

В среду, 31 августа, жители улицы Мира прислали в нашу редакцию видео, которое было снято из окна жилого дома, соседствующего с круглосуточным баром.

Возле заведения поздно вечером произошла драка. Трое парней и девушка начали ссориться из-за чего последняя дала своему оппоненту пощечину. Парень же в ответ ударил ее кулаком в лицо. Девушка, выронив телефон, упала на асфальт и, ударившись головой о бордюр, потеряла сознание.

Пока один из парней пытался привести ее в чувства, двое других подрались между собой. На место была вызвана скорая, девушка, как сказали очевидцы, позже пришла в себя.

- Такие разборки здесь постоянно, - возмущаются местные жители. – Бар находится прямо рядом с жилыми домами. Летом тут каждый день напиваются и орут всю ночь!

Граждане просят полицию города обратить внимание на это заведение, пока здесь не произошла настоящая трагедия.

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