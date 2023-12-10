В Обнинске жители трех домов временно останутся без воды

В воскресенье, 10 декабря, администрация города Обнинска сообщает о временном отключении воды в домах по пр. Маркса из-за утечки на водоводе.

- Временно прекращена подача холодной воды в домах по пр. Маркса, 106, 110 и 116, - сообщает администрация. - Вода в эти дома временно будет подаваться по графику:

10 декабря с 18:30 до 21:30

11 декабря с 6:00 до 9:00, затем - по окончанию ремонтных работ.

Ремонтные работы начнутся утром 11 декабря.

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