Волейболисты «Обнинска» выиграли десятый матч подряд
В пятницу, 8 декабря, волейбольный клуб «Обнинск» провел очередной матч чемпионата России в Высшей лиге «Б». В Абхазии наша команда со счетом 3:2 (25:14, 25:18, 15:25, 26:28, 15:8) обыграла «Колос» из Ставропольского края.
Эта победа стала десятой подряд для обнинцев.
В субботу команда еще сыграет с клубом «Апсны», который два дня назад уже обыграла с сухим счетом.
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