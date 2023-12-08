Волейболисты «Обнинска» выиграли девятый матч подряд

В четверг, 7 декабря, мужской волейбольный клуб «Обнинск» провел первый матч пятого тура Высшей лиги «Б» чемпионата России.

В Сухуме наша команда обыграла местный «Апсны» со счетом 3:0 (25:15, 25:17, 25:17).

Это уже девятая подряд победа нашей команды.

8 декабря «Обнинск» сыграет с «Колосом» из Ставропольского края. Матч начнется в 16:00.

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