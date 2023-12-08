Стало известно, где в Обнинске вывезут снег

Вывоз снега с улиц Обнинска пройдет 9 и 11 декабря сообщили в администрации города.

С 4:00 до 8:00 в субботу, 9 декабря, работы запланированы на парковках у ГДК, между ГДК и музеем и вдоль Дома ученых по проспекту Ленина

Также в субботу с 8:00 до 12:00 снег уберут на парковке по проспекту Маркса, 30а.

В понедельник, 11 декабря, с 4:00 до 12:00 снег будут вывозить с парковок на улице Курчатова, 23, 31, 41, 44, 46, 47/3, 50, 52, 72, 76.

Водителей просят не парковаться по указанным адресам.

- Без автомобилей уборка будет выполнена силами МП «Коммунальное хозяйство» более качественно. Благодарим за понимание, - говорится в обращении администрации.

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