В Калужской области ищут очевидцев двух ДТП

Полиция на днях сообщила о поисках очевидцев двух ДТП, которые произошли в Калужской области.

25 июля в Обнинске на трассе М3 «Украина» столкнулись «Шкода Октавиа» и «Жигули». Погиб водитель отечественной легковушки.

В Боровском районе 21 октября на трассе А108 водитель «Чери» насмерть сбил велосипедистку.

Информацию по этим происшествиям можно сообщить по телефону 8-4842-50-16-34.

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