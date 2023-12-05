Жительница Калужской области влюбилась в нигерийского мошенника и отдала ему 5 миллионов рублей

В Обнинске отправили под арест гражданина Нигерии, которого подозревают в мошенничестве.

В интернете он познакомился с местной женщиной, сказав, что живет в Европе. Они начали общаться. Нигериец рассказывал, что собирается приехать в Россию для встречи с женщиной. И под разными предлогами он начал просить у жительницы Обнинска деньги в долг.

В общей сложности женщина отдала ему 5 миллионов рублей, сообщили 5 декабря в объединенной пресс-службе судов региона.

Иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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