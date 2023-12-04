В Обнинске задержали организатора незаконной миграции
В Обнинске 47-летнюю женщину подозревают в организации незаконной миграции. О возбуждении уголовного дела 4 декабря сообщили в региональном управлении МВД.
Жительница наукограда с марта по ноябрь помогла незаконно оформить документы на проживание в России 240 мигрантам.
За свои услуги она брала деньги.
Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
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