В Малоярославецком районе мужчина нашел себе вороватого собутыльника

В субботу, 2 декабря, ОМВД России по Малоярославецкому району сообщает о возбуждении уголовного дела о краже.

В полицию позвонил местный житель и рассказал, что из его квартиры украли планшет, который стоит 30 тысяч рублей, и наличными 15 тысяч рублей.

Полиция прибыла на место. Потерпевший рассказал, что нануне днем он был у себя в квартире на первом этаже дома. Открыв окно, он увидел проходившего мимо незнакомца и позвал его. Мужчины разговорились, потерпевший пригласил нового знакомого к себе, где они стали выпивать. Позже хозяин уснул. Проснувшись, обнаружил, что квартиру обокрали. Гостя и след простыл.

Полиция смогла установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Малоярославецкого района.

Подозреваемого доставили в отдел, где он сознался в краже: когда хозяин уснул, 27-летний мужчина, уходя из квартиры, взял со стола планшет и вытащил деньги из кармана куртки, висевшей в коридоре, и потратил по своему усмотрению. Планшет он продал случайным прохожим.

Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.