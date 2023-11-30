В Обнинске откроют памятник Александру Лейпунскому

В следующий четверг, 7 декабря, в Обнинске на площади перед первой проходной Физико-энергетического института откроют памятник ученому Александру Лейпунскому.

Скульптуру создал народный художник Российской Федерации Салават Щербаков. Памятник выполнен из гранита и бронзы.

Лейпунский был научным руководителем Программы создания в СССР энергетических реакторов на быстрых нейтронах, одним из руководителей работ по созданию ядерных энергетических установок для атомных подводных лодок и космических аппаратов.

- Скульптурная композиция увековечит подвиг и самоотверженный труд выдающегося советского физика, одного из основателей Физико-энергетического института, - прокомментировали 30 ноября в администрации Обнинска.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.