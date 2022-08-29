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Власти Обнинска хотят модернизировать городские остановки

Диана Коршикова
Опубликовано: 29.08.2022 16:56 0 284
Власти Обнинска хотят модернизировать городские остановки

В понедельник, 29 августа, в рамках еженедельной планерки глава администрации Обнинска Татьяна Леонова обратилась к блоку ЖКХ с просьбой подумать над модернизацией городских остановок.

Как известно, благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту в Обнинске идет масштабное обновление городского автотранспорта. 

- У нас появятся новые современные автобусы, у них будет хорошая цифровая начинка, но нужно подумать как цифровизация коснется остановочных павильонов, - сказала Леонова. – Ведь в некоторых районах у вас все еще стоят старые красно-желтые железные остановки. Поэтому, следующий наш шаг над которым надо подумать – установка современных павильонов с полезной информацией.

Леонова попросила проработать этот момент. Единственное – власти пока не знают как уберечь будущие новые остановки от вандалов. Но, как надеются обнинские чиновники, преображение общественного пространства должно положительно повлиять на население - никто не захочет портить такую красоту.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 29.08.2022 16:56 0 284
Тэги: обнинск транспорт
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