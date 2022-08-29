Жители Обнинска сняли на видео сброс нечистот в реку Протву

В понедельник, 29 августа, в районе 15:00 жители Обнинска, отправившись погулять к берегу реки, стали очевидцами возможной экологической катастрофы: в Протву из трубы сбрасывалась грязная мутная жижа.

Жители засняли этот момент на видео и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели зафиксировали данный факт, после чего на место должны приехать специалисты, которые возьмут пробы и проведут анализы.

Напомним, совсем недавно в Протве массово погибла рыба, но тогда в министерстве экологии Калужской области заверили, что причиной замора стала жара. Ждем результатов нового анализа, чтобы узнать, кто будет виновен в сегодняшнем инциденте.

Видео смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска»

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.