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Жители Обнинска сняли на видео сброс нечистот в реку Протву

Диана Коршикова
Опубликовано: 29.08.2022 16:47 1 273
Жители Обнинска сняли на видео сброс нечистот в реку Протву

В понедельник, 29 августа, в районе 15:00 жители Обнинска, отправившись погулять к берегу реки, стали очевидцами возможной экологической катастрофы: в Протву из трубы сбрасывалась грязная мутная жижа. 

Жители засняли этот момент на видео и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели зафиксировали данный факт, после чего на место должны приехать специалисты, которые возьмут пробы и проведут анализы.

Напомним, совсем недавно в Протве массово погибла рыба, но тогда в министерстве экологии Калужской области заверили, что причиной замора стала жара. Ждем результатов нового анализа, чтобы узнать, кто будет виновен в сегодняшнем инциденте. 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 29.08.2022 16:47 1 273
Тэги: обнинск экология
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