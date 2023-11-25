В Обнинске к Новому году установили светящиеся фигуры
Обнинск начали украшать к Новому году.
На днях в городе установили светящиеся шарики и колокольчики. Фото опубликовала глава администрации Татьяна Леонова.
- Световые фигуры создают предновогоднее настроение и дарят ощущение праздника, которого особенно ждут наши дети, - прокомментировала она.
Главную елку Обнинска в нынешнем году собираются установить у Дома ученых. Ее открытие запланировано на 24 декабря.
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