В Обнинске к Новому году установили светящиеся фигуры

Обнинск начали украшать к Новому году.

На днях в городе установили светящиеся шарики и колокольчики. Фото опубликовала глава администрации Татьяна Леонова.

- Световые фигуры создают предновогоднее настроение и дарят ощущение праздника, которого особенно ждут наши дети, - прокомментировала она.

Главную елку Обнинска в нынешнем году собираются установить у Дома ученых. Ее открытие запланировано на 24 декабря.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.