В Обнинске нарушителей парковки начали фиксировать на новых улицах
Мобильные комплексы фотовидеофиксации «Паркон» в Обнинске начали фиксировать нарушителей на новых участках.
Список улиц 23 ноября опубликовал Центр безопасности дорожного движения в Калужской области:
- проезд Полянка от д.87 и д.89 пр-т Маркса,
- ул. Усачева от д.1 до д. 137 к.4 пр-т Ленина,
- пр-т Ленина от д.79 до д.70,
- привокзальная площадь в районе д.6-8 ул. Красных Зорь,
- ул. Университетская от д.1 до д.1 к.6 «Студенческий городок»,
- пр-т Ленина от д.209 до д.220,
- проезд между пр. Ленина и ул. Усачева от д.129 пр-т Ленина до д.131 пр-т Ленина,
- ул. Менделеева в районе д.18А,
- ул. Курчатова от д.18 до д.14.
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