Жителя Калужской области осудили за махинации с сертификатами для мигрантов

Боровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего калужанина. Его признали виновным в организации незаконной миграции в составе преступной группировки, рассказали в пресс-службе прокуратуры в среду, 22 ноября.

В ходе расследования установили, что подсудимый с марта 2022 года по февраль 2023 года искал мигрантов, которые плохо знают русский язык, но хотят получить сертификат для устройства на работу или получения патента на жительство. За это он получал деньги.

Мужчина давал иностранцам ответы на письменную и устную части экзамена. После этого мигранты сдавали тест в городе Балабаново, а затем получали сертификаты.

Мужчине дали три года тюрьмы. Приговор в законную силу не вступил .

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.