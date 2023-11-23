В Обнинске женщина пыталась заработать на инвестициях и лишилась двух миллионов

В Обнинске возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Об этом рассказали в среду, 22 ноября, в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Как рассказала местная жительница, она решила заработать с помощью инвестиций. Она связалась с представителями некого интернет-ресурса. Незнакомцы попросили ее прислать им личные данные и копии документов.

Женщине предоставили доступ к виртуальному счету.

На протяжении месяца она переводила деньги по указанным мошенникам счетам. Преступники убеждали ее, что чем больше она вложит средств, тем больше сможет заработать.

Вывести деньги пострадавшая не смогла, а ее кураторы перестали отвечать на звонки.

В данный момент полиция ищет злоумышленников.

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