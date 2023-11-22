У жительницы Обнинска украли украшения на 600 тысяч рублей
В Обнинске трое мужчин подозреваются в краже ювелирных изделий. Возбуждено уголовное дело, сообщили 22 ноября в управлении МВД по Калужской области.
Одному из подозреваемых 53 года. Двоим другим – по 51.
По версии следствия, воры забрались в квартиру женщину и вынесли украшения на 600 тысяч рублей.
Сейчас ведется расследование.
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