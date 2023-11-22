У жительницы Обнинска украли украшения на 600 тысяч рублей

В Обнинске трое мужчин подозреваются в краже ювелирных изделий. Возбуждено уголовное дело, сообщили 22 ноября в управлении МВД по Калужской области.

Одному из подозреваемых 53 года. Двоим другим – по 51.

По версии следствия, воры забрались в квартиру женщину и вынесли украшения на 600 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.