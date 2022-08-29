ФСБ заинтересовалась деятельностью бухгалтера обнинской спортшколы «Квант»

Как сообщили в понедельник, 29 августа, в Управлении ФСБ России по Калужской области, в Обнинске пресекли факт злоупотребления должностными полномочиями бывшим главным бухгалтером спортивной школы «Квант».

Так, будучи бухгалтером спортшколы, сотрудница открыла общество с ограниченной ответственностью и использовала под него один из кабинетов спортивного клуба, не оплачивая при этом аренду.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. В ходе расследования ее вина была полностью доказана. Ущерб был возмещен в полном объеме. Кроме того, женщина должна будет выплатить штраф.

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