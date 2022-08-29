Обнинский «Квант» преследует полоса неудач: футболисты проиграли четвертую игру подряд

В воскресенье, 28 августа, на стадионе «Авангард» в Домодедове прошла встреча футбольного клуба «Пересвет» и обнинской команды «Кванты» в рамках первенства страны среди команд второй лиги сезона 2022-2023.

Как сообщили в клубе «Квант», увы, но футболистам из наукограда не удалось прервать преследующую их полосу неудач – хозяева поля выиграли со счетом 3:2. Таким образом обнинцы проиграли уже четвертую игру подряд. По итогу, после восьми игр команда «Квант» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. У наших футболистов одна победа, две ничьи и пять поражений.

В социальных сетях болельщики все еще пытаются поддерживать и верить в ребят, однако уже задаются вопросом – все ли в порядке в команде и не пора ли тренерам что-то предпринять?

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.