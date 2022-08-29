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Обнинский «Квант» преследует полоса неудач: футболисты проиграли четвертую игру подряд

Диана Коршикова
Опубликовано: 29.08.2022 10:55 0 207
Обнинский «Квант» преследует полоса неудач: футболисты проиграли четвертую игру подряд

В воскресенье, 28 августа, на стадионе «Авангард» в Домодедове прошла встреча футбольного клуба «Пересвет» и обнинской команды «Кванты» в рамках первенства страны среди команд второй лиги сезона 2022-2023.

Как сообщили в клубе «Квант», увы, но футболистам из наукограда не удалось прервать преследующую их полосу неудач – хозяева поля выиграли со счетом 3:2. Таким образом обнинцы проиграли уже четвертую игру подряд. По итогу, после восьми игр команда «Квант» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. У наших футболистов одна победа, две ничьи и пять поражений.

В социальных сетях болельщики все еще пытаются поддерживать и верить в ребят, однако уже задаются вопросом – все ли в порядке в команде и не пора ли тренерам что-то предпринять? 

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 29.08.2022 10:55 0 207
Тэги: обнинск спорт футбол
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