В Калужской области серийного домушника посадили на пять с половиной лет

Жуковский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя. Его признали виновным в кражах. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции в пятницу, 18 ноября.

Судя по материалам дела, осенью 2022 года в деревне Ступино мужчина снял оконную раму с сарая и украл электроприборы на сумму 21 000 рублей.

Также он забрался в дачный дом в СНТ «Окороково» и украл велосипед, радиатор, сковородку. Общая сумма ущерба составила 2500 рублей.

Подсудимый полностью признал вину.

Мужчину посадили на пять с половиной лет.

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