В Обнинске население вырастет на 9000 человек

К концу 2026 года население Обнинска вырастет на 9000 человек – до 138 с половиной тысяч. Такие данные содержаться в прогнозе социально-экономического развития наукограда, который 17 ноября рассматривали депутаты городского Собрания.

На основе этих расчетов формируется проект бюджета города на ближайшие годы.

Также депутаты рассказали, что средняя зарплата в 2024 году составит 68 599 рублей, в 2025 – 73 308 рублей, а в 2026 – 78 129 рублей.

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