В Обнинске тарифы ЖКХ вырастут на 15,3%

С 1 июля 2024 года тарифы на услуги ЖКХ в Обнинске вырастут на 15,3%. Соответствующее решение в четверг, 16 ноября, согласовали депутаты городского Собрания.

Ранее сообщалось, что правительство России разрешило Калужской области поднять тарифы на 13%. Однако еще 2,3 процентных пункта добавили из-за программы модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры.

В то же время коммунальщики обещают, что на 15,3% вырастут тарифы только у тех, кто не использует счетчики. В домах со счетчиками рост составит 12%.

Напомним, в Калуге тарифы вырастут на 18,5%.

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