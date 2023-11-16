В Калужской области незаконно вырубили деревья на 2,5 миллиона рублей
Инспекторы Малоярославецкого лесничества установили, что в местных лесах идет незаконная вырубка. На браконьеров пожаловались жители деревни Лаконское, рассказали в минприроды в четверг, 16 ноября.
После подсчета пней, нарушителя ждет уголовная ответственность.Общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.
Все материалы направили в полицию.
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