В Калужской области незаконно вырубили деревья на 2,5 миллиона рублей

Инспекторы Малоярославецкого лесничества установили, что в местных лесах идет незаконная вырубка. На браконьеров пожаловались жители деревни Лаконское, рассказали в минприроды в четверг, 16 ноября.

После подсчета пней, нарушителя ждет уголовная ответственность.Общая сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

Все материалы направили в полицию.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.