В Обнинске пытались поджечь военкомат

Около 22:00 в понедельник, 13 ноября, в Обнинске мужчина пытался поджечь здание военного комиссариата на проспекте Ленина. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в окно. Пожара удалось избежать, поврежден лишь оконный проем.

- Пострадавших нет, личность мужчины подозреваемого устанавливается, взят под стражу, - прокомментировали в администрации Обнинска. - Пожара нет.

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