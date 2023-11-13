В Обнинске женщина отдала мошенникам 7 миллионов рублей

В Обнинске еще одна женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом случае в понедельник, 13 ноября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Все началось с того, что она получила сообщение якобы от своего начальника. Тот предупредил о предстоящем звонке по поводу документации. Вскоре жительнице Обнинска действительно позвонили. Тот человек представился полицейским и рассказал, что на женщину пытаются оформить кредиты.

Жертву убедили саму взять займы, а также одолжить деньги у знакомых и перевести все на счета преступников. В общей сложности женщина лишилась семи миллионов рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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