В Калужской области мужчина покусал и избил полицейского

В Малоярославецком районе местного жителя признали виновным в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщили в пятницу, 10 октября, в объединенной пресс-службе судов Калужской области.



В августе 2023 года в дежурную часть поступило обращение о нападении на человека с ножом. Полицейские выехали по указанному адресу. Там они обнаружили пьяного мужчину. Очевидцы сообщили, что этот человек нападал на друого с оружием.

Сотрудники внутренних органов попытались забрать подозреваемого в участок. Мужчина начал сопротивляться и избил полицейского по лицу и голове, а затем вцепился в его плечо зубами.



В ходе расследования выяснилось, что подсудимый в октябре 2021 года был оштрафован на 30 000 рублей за нападение на представителя власти.



Мужчине назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.











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