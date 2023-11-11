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В Калужской области мужчина покусал и избил полицейского

Софья Фирсова
Опубликовано: 11.11.2023 09:00 0 464
В Калужской области мужчина покусал и избил полицейского

В Малоярославецком районе местного жителя признали виновным в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщили в пятницу, 10 октября, в объединенной пресс-службе судов Калужской области. 
 
В августе 2023 года в дежурную часть поступило обращение о нападении на человека с ножом. Полицейские выехали по указанному адресу. Там они обнаружили пьяного мужчину. Очевидцы сообщили, что этот человек нападал на друого с оружием. 

Сотрудники внутренних органов попытались забрать подозреваемого в участок. Мужчина начал сопротивляться и избил полицейского по лицу и голове, а затем вцепился в его плечо зубами. 
 
В ходе расследования выяснилось, что подсудимый в октябре 2021 года был оштрафован на 30 000 рублей за нападение на представителя власти. 
 
Мужчине назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.  
 
 
 
 
 

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Софья Фирсова
Опубликовано: 11.11.2023 09:00 0 464
Тэги: происшествия
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