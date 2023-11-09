В Обнинске улица Менделеева останется перекрытой до декабря

Улицу Менделеева в Обнинске не смогут открыть для проезда 10 ноября, как заявлялось ранее. Об этом сообщили в четверг в городской администрации.

Машины там смогут поехать только в начале декабря.

- Выполнен ремонт проблемного участка на пересечении железнодорожных путей и дорожного полотна по ул. Менделеева: демонтирован старый настил переезда, участок заармирован и залит бетоном, - говорится в комментарии чиновников. - Для того, чтобы бетон набрал необходимую прочность, требуется время, а именно – не менее 28 дней с момента заливки. Поэтому открыть движение автотранспорта станет возможным в начале декабря.

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