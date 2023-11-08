В Обнинске женщина пострадала в массовом ДТП

Около 21:30 во вторник, 7 ноября, на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска произошло ДТП с участием трех автомобилей, рассказали в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем «Хендая» двигалась в сторону Калуги, не соблюдала дистанцию и врезалась в попутный «Рено Логан», а тот по инерции врезался еще в один «Логан».

Пострадала 31-летняя пассажирка первого «Рено». Ее доставили в КБ №8.

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