Бывший футболист из Обнинска стал тренером в академии «Ювентуса»

Воспитанник обнинского футбольного клуба «Квант» Павел Писаренко, закончивший карьеру два года назад, стал тренером в академии итальянского «Ювентуса» в Дубае.

Павел переехал в Объединенные Арабские Эмираты в нынешнем году и уже успел окончить тренерские курсы федерации футбола Англии.

- Сейчас Павел работает с группой ребят до 8 лет, совмещая с основной работой, - рассказали 8 ноября в «Кванте».

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