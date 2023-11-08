Бывший футболист из Обнинска стал тренером в академии «Ювентуса»
Воспитанник обнинского футбольного клуба «Квант» Павел Писаренко, закончивший карьеру два года назад, стал тренером в академии итальянского «Ювентуса» в Дубае.
Павел переехал в Объединенные Арабские Эмираты в нынешнем году и уже успел окончить тренерские курсы федерации футбола Англии.
- Сейчас Павел работает с группой ребят до 8 лет, совмещая с основной работой, - рассказали 8 ноября в «Кванте».
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