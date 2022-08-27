Обнинская гимназия возглавила рейтинг лучших школ Калужской области
Гимназия города Обнинска заняла первом место в рейтинге лучших школ Калужской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство RAEX, сообщили в субботу, 27 августа, в администрации наукограда.
Вторую строчку рейтинга занял Лицей ФТШ, шестую - школа-пансион «Дубравушка», десятую - школа №16.
ФТШ и Гимназия также вошли в Топ-200 школ России по конкурентоспособности выпускников, заняв 109 и 128 строчки соответственно, и Гимназия включена в Топ-300 школ страны по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.
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