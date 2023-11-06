Тело 27-летнего мужчины нашли в Обнинске в запертой комнате
В воскресенье, 5 ноября, в одном из домов в Обнинске нашли тело 27-летнего мужчины. Проверку начало региональное управление Следственного комитета.
Обнинец жил в квартире с родственниками. В ночь смерти он вернулся домой с прогулки и закрылся в комнате изнутри. На следующий день родные вскрыли дверь и нашли мужчину мертвым.
Причины смерти сейчас устанавливаются.
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