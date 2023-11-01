Обнинский Кот учёный празднует юбилей

В среду, 1 ноября, в Обнинске исполнилось 10 лет памятнику Кот учёный.

- Учёный кот превратился за это время в самый настоящий культурный код: его знают все, с удовольствием с ним фотографируются, назначают здесь место встречи, - прокомментировала глава администрации Татьяна Леонова.

Она напомнила, что в ИАТЭ также живет Учёная кошка. А клуб «Квант» хочет сделать еще одного Кота учёного – футбольного.

Учёная кошка.

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