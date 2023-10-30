Девушка из Обнинска выиграла «серебро» на международных соревнованиях по кикбоксингу
На выходных в городе Раменское Московской области завершились международные соревнования по кикбоксингу «Открытый чемпионат и Первенство стран ШОС».
Там выступали представители 16 стран.
Ксения Ганфельд из Обнинска завоевала серебряную медаль в дисциплине «лоу-кик» в весовой категории 65 килограммов среди юниорок 17-18 лет, сообщили 30 октября в министерстве спорта Калужской области.
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