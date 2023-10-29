В Калужской области приятель сожителя женщины угнал у нее автомобиль
В Обнинске завели уголовное дело на 40-летнего местного жителя. Его подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщили в воскресенье, 29 октября, в пресс-службе УМВД.
Сотрудники ГИБДД поймали подозреваемого во время того, как он припарковался на обочине. У нарушителя закончился бензин.
При проверке выяснилось, что у мужчины нет документов. Сотрудники полиции нашли хозяйку машины, которая рассказала, что отдала автомобиль своему гражданскому мужу. Женщина уточнила, что автомобиль все это время был в гараже.
По версии полицейских, знакомый сожителя женщины проник в салон машины, соединил провода и поехал по своим делам.
Расследование продолжается.
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