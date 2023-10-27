В Боровске вместо 60 единиц техники на дороге орудуют две лопаты

В пятницу, 27 октября, в региональном информационном центре Боровского района опубликовали удручающее видео. Двое рабочих из кузова грузовика высыпают лопатами песок на заледеневшую дорогу.

Возмущенные местные жители поинтересовались в комментариях: « Где же обещанные 60 единиц техники?».

На возмущения людей ответил подрядчик.

- В связи с непредвиденной ночной поломкой КДМ, для поддержания дорог в нормативном состоянии было принято решении произвести обработку дорожного полотна ПСС таким образом. На данный момент поломка КДМ устраняется, - отметили в организации.

Однако людей такой ответ не устроил. Местные удивляются, как техника могла поломаться, если первый снег только выпал.

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