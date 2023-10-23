Упавшего с эскалатора мальчика из Обнинска на вертолете доставят в Москву

Мальчика, который упал с эскалатора в обнинском торговом центре, на вертолете доставят в Москву. Об этом сообщил 23 октября министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- Пострадавшего мальчика доставят на лечение в Российскую детскую клиническую больницу. Транспортируем ребенка силами санитарной авиации, - пояснил он.

Напомним, трагедия произошла накануне днем. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

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