У жительницы Обнинска арестовали «Мерседес» за долги в 4,5 миллиона рублей
В Обнинске женщина накопила долгов на 4,5 миллиона рублей. Она не платила по кредитам в нескольких банках, а также нарушала ПДД за рулем, сообщили в понедельник, 23 октября, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
Приставы арестовали у женщины автомобиль «Мерседес».
Если она не выплатит деньги, машину продадут на торгах.
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