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ДНК вируса африканской чумы свиней нашли в колбасной продукции

Опубликовано: 22.10.2023 10:41 1 993
ДНК вируса африканской чумы свиней нашли в колбасной продукции

Магазины Обнинска предупредили об опасном вирусе в колбасных изделиях, обнаруженных «Россельхознадзором».

Документ о предупреждении торговых организаций Обнинска нашей редакции подтвердили в субботу, 21 октября в администрации города.

В начале октября 2023 года специалисты «Россельхознадзора» провели исследования ряда наименований колбасных изделий. В результате в некоторых образцах были обнаружены ДНК африканской чумы свиней.

Речь идёт о продукции ООО «Владимирский стандарт» и ЗАО «Стародворские колбасы». В частности, сосиски «Баварские», колбаса и ветчина «Филейская», колбаса «Докторская».

Управление потребительского рынка, транспорта и связи Обнинска разослала всем руководителям предприятий питания и торговли письмо, где довело до их сведений результаты анализов «Россельхознадзора». О каких-либо ограничительных мерах в письме ничего не говорится.

Исследования, проводившиеся в России и других странах мира, показывают полное отсутствие опасности для человека ДНК африканской чумы свиней. Обнаруженные геномы лишь говорят о том, что при производстве колбасы были нарушены технологические цепочки и использовалось мясо, непригодное для обработки.

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Опубликовано: 22.10.2023 10:41 1 993
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