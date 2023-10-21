Житель Калужской области искал проститутку, но потерял 16 тысяч рублей

В Обнинске возбудили уголовное дело за вымогательство. Об этом случае в субботу, 21 октября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина искал в интернете проститутку, сделал несколько звонков по указанным в объявлениях номерам, но его не устроила цена.

Через некоторое время обнинцу перезвонил незнакомец, который стал вымогать деньги. Он заявил, что у девушки не состоялась важная встреча, так как житель Обнинска пытался оформить заказ, но не стал платить.

Вымогатель потребовал 30 тысяч рублей, но у обнинца были только 16 тысяч, которые он и перевел на чужой счет. Только после этого мужчина пошел в полицию.

Сейчас ведется расследование.

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