В Калужской области сбили косулю

В четверг, 19 октября, В Жуковском районе на Киевском шоссе рядом с Добринским кольцом косуля выскочила на трассу под колеса проезжающей машины. Водитель успел среагировать, благодаря чему косуля осталась жива. Об этом сообщили в пресс-службе Калугаоблохоты.

Автолюбитель переживал из-за штрафа за сбитое копытное, но охотовед объяснил мужчине, что это страховой случай и все покроет страховой полис.

Во время оформления ДТП, охотовед Сергей Буланов отвез косулю в центр спасения диких животных. Сейчас пострадавшая в надежных руках руководителя «Феникса» Вероники Матюшиной.

О дальнейшей судьбе виновницы аварии мы расскажем позже.

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