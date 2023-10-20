В Обнинске водитель автобуса насмерть сбил женщину на переходе
Около 12:15 в пятницу, 20 октября, на проспекте Маркса в Обнинске женщина погибла в ДТП, рассказали нам в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 60-летний водитель рейсового автобуса «Обнинск - Балабаново» сбил 64-летнюю женщину на нерегулируемом переходе у торгового центра.
От травм пешеход умерла на месте происшествия.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!