В Обнинске ограничили движение на трех улицах

На трех улицах Обнинска временно ограничили движение из-за ремонта дождеприемных колодцев.

Вокруг них установили ограждение, сообщили в МУП «Коммунальное хозяйство».

Работы ведутся на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кутузова, на улице Курчатова, 20 и на улице Кабицынской.

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