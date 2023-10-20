В Обнинске ограничили движение на трех улицах
На трех улицах Обнинска временно ограничили движение из-за ремонта дождеприемных колодцев.
Вокруг них установили ограждение, сообщили в МУП «Коммунальное хозяйство».
Работы ведутся на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кутузова, на улице Курчатова, 20 и на улице Кабицынской.
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