В Обнинске из-за пожара квартиры из дома эвакуировали 85 человек

В четверг, около 21:51 в Обнинске на проспекте Ленина загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные службы. Из дома по лестничным маршам эвакуировали 85 человек, среди которых было 10 детей.

Силами МЧС было спасено 25 человек, в числе которых было четыре ребенка.

Причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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