В Обнинске начали менять трубы на улице Калужской

В Обнинске раскопали территорию у дома №6 на улице Калужской. Там меняют водопроводные трубы, сообщили 19 октября в филиале РИР.

Под замену пойдет 60 метров труб.

- Город здесь делает остановки общественного транспорта, так что работы синхронизированы – чтобы не пришлось в будущем вскрывать «свежее» благоустройство, - заявили коммунальщики.

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