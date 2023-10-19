В Обнинске начали менять трубы на улице Калужской
В Обнинске раскопали территорию у дома №6 на улице Калужской. Там меняют водопроводные трубы, сообщили 19 октября в филиале РИР.
Под замену пойдет 60 метров труб.
- Город здесь делает остановки общественного транспорта, так что работы синхронизированы – чтобы не пришлось в будущем вскрывать «свежее» благоустройство, - заявили коммунальщики.
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