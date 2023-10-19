Волейболистки «Обнинска» начнут новый сезон 20 октября
В пятницу, 20 октября, женский волейбольный клуб «Обнинск» начнет новый сезон. Наша команда выступает в Первой лиге чемпионата России.
Первый тур пройдет в наукограде. «Обнинск» сыграет с «Тамбовом», брянским «Спартаком» и воронежской командой «СШОР-Лестех».
Матчи обнинского клуба в зале СШОР Александра Савина 20, 21 и 22 октября будут начинаться в 12:00.
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