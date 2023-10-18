В Обнинске шесть человек пострадали в столкновении маршрутки и пожарной машины
Около 14:15 в среду, 18 октября, в Обнинске на перекрестке Киевского шоссе и улицы Московской произошло ДТП с маршруткой.
По предварительным данным полиции, микроавтобус «Фиат Дукато» столкнулся с пожарной машиной КамАЗ.
УМВД сообщило о пяти пострадавших взрослых и одном ребенке. Точные обстоятельства ДТП уточняются.
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